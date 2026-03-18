Deepfake mon amour

Yzabel, scénariste et passionnée d de poker, mère divorcée de 45 ans, tombe sous le charme d'un homme idéal rencontré en ligne. Mais derrière les mots tendres et les regards séduisants échangés par écran interposé se cache une réalité bien plus sombre : cet homme n'existe pas. Fabriqué par un deepfake - cette technologie de l'intelligence artificielle qui manipule les vidéos et les visages -, le personnage dont elle est tombée amoureuse n'est qu'un mirage, une illusion savamment orchestrée. Bravant la dépression qui la guette, elle va se confronter à celui qui l'a dupée, puis décider de partir à la rencontre du véritable homme dont il a usurpé l'identité : Murat, un médecin turc. Entre Los Angeles, Paris, Istanbul et les méandres de ses émotions, elle découvre que l'illusion a ouvert la porte à une vérité plus profonde qu'elle n'aurait osé imaginer. Mais peut-on bâtir une histoire sur des fondations si fragiles ? Peut-on aimer pour de vrai après avoir aimé une ombre ?