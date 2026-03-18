La petite Fadette

Fadette n'a pas bonne réputation au village. On prétend même qu'elle est une sorcière. Pourtant, derrière son caractère rebelle et son air mystérieux, la jeune fille dissimule un coeur en or. Le jour où elle aide Landry à retrouver son frère jumeau, ils passent un pacte : ils devront danser ensemble à la fête du village. La méfiance du jeune homme va peu à peu se transformer en amour, mais les obstacles sont nombreux et Fadette devra faire de grands sacrifices. George Sand, autrice incontournable du XIX ? siècle, livre le portrait touchant d'une héroïne à son image, frondeuse et flamboyante.