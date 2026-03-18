Vicious Prince

Il ressemble à un prince charmant. Mais il n'est pas le sien. Teal Van Doren pensait tout contrôler. Marquée par un passé douloureux et des blessures qu'elle garde secrètes, elle nourrit une soif de vengeance insatiable. Lorsqu'elle se retrouve fiancée à Ronan Astor, l'héritier d'un puissant empire, elle y voit une opportunité en or pour mettre son plan à exécution : le détruire. Avec son élégance et son charme magnétique, Ronan a tout du prince parfait. Mais derrière cette façade se cachent des ombres aussi sombres que celles de Teal. Et, surtout, il refuse obstinément de jouer le rôle qu'on attend de lui. Ce jeu d'échecs maîtrisé se transforme en une lutte de pouvoir lorsque Ronan s'avère impossible à manipuler. A mesure que les masques tombent, la frontière entre vengeance et désir menace elle aussi de basculer...