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#Roman francophone

God of Pain

Rina Kent

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Il est le silence. Elle est le chaos. Et ensemble, ils pourraient bien tout faire exploser. Creighton King est froid, distant, imprévisible. Il ne parle que rarement, mais quand il agit, c'est avec une intensité qui glace le sang. Pourtant, Annika Volkov ne peut s'empêcher de le trouver attirant. Elle, la fille solaire, joyeuse, adorée de tous. Alors qu'il n'est qu'une ombre qui rôde en silence, brisée par un passé sanglant. Ce qu'Annika ignore, c'est que derrière la beauté glaciale de Creighton se cache une noirceur qu'il peine à contenir. Il ne cherche pas à aimer. Il cherche à survivre. Et pour se sentir vivant, il blesse les autres. Mais Annika n'est pas comme les autres, et plus elle s'approche, plus Creighton découvre une facette d'elle qu'il n'aurait jamais soupçonnée... une part d'ombre qui pourrait bien répondre à la sienne. Désormais, il la veut. Et il ne la laissera jamais partir.

Par Rina Kent
Chez Hachette

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Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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God of Pain

Rina Kent trad. Marie Bagot

Paru le 18/03/2026

540 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017335313
9782017335313
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