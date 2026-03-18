Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Oser la confiance

Sarah Jane Arnold

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Libérez-vous de vos blocages intérieurs et cultivez une confiance authentique Dans cet ouvrage, la psychologue Dr Sarah Jane Arnold vous aide à agir avec assurance. Grâce à des conseils fondés sur les thérapies cognitivo-comportementales et la pleine conscience, ce guide pratique vous offre des exercices simples pour renforcer votre confiance au quotidien. Dans ce livre, découvrez comment : - Surmonter l'anxiété, le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur ; - Transformer la critique intérieure en autocompassion ; - Vivre en accord avec vos valeurs ; - Affirmer vos besoins sans culpabilité. Un manuel indispensable pour devenir la version la plus confiante de vous-même.

Par Sarah Jane Arnold
Chez Hachette

|

Auteur

Sarah Jane Arnold

Editeur

Hachette

Genre

Affirmation de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oser la confiance par Sarah Jane Arnold

Commenter ce livre

 

Oser la confiance

Sarah Jane Arnold trad. Delphine Hurier-Michaud

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017290681
9782017290681
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.