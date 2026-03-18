Oser la confiance

Libérez-vous de vos blocages intérieurs et cultivez une confiance authentique Dans cet ouvrage, la psychologue Dr Sarah Jane Arnold vous aide à agir avec assurance. Grâce à des conseils fondés sur les thérapies cognitivo-comportementales et la pleine conscience, ce guide pratique vous offre des exercices simples pour renforcer votre confiance au quotidien. Dans ce livre, découvrez comment : - Surmonter l'anxiété, le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur ; - Transformer la critique intérieure en autocompassion ; - Vivre en accord avec vos valeurs ; - Affirmer vos besoins sans culpabilité. Un manuel indispensable pour devenir la version la plus confiante de vous-même.