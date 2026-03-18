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Faites la cuisine, pas la guerre

François-Régis Gaudry, Léna Mauger

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Géopolitique à table Un numéro parrainé par François-Régis Gaudry Et si la géopolitique commençait dans l'assiette ? Avant de tracer des frontières, les empires ont semé du riz, imposé le blé ou sucré les colonies. Depuis toujours, la cuisine voyage à la remorque des puissances : les plats circulent plus vite que les idées, les recettes colonisent autant que les armées. Dans ce grand banquet mondial, chacun veut faire mijoter sa mémoire, défendre ses épices, protéger son appellation. Le couscous provoque des conflits diplomatiques, l'huile d'olive sert aux négociations, et même la tomate devient affaire d'identité. Avec François-Régis Gaudry en chef d'orchestre, ce numéro croque le monde à pleines dents - car à force de se demander qui mange quoi, on finit par comprendre qui mange qui. Servez chaud. Et lisez attentivement avant de passer au dessert

Par François-Régis Gaudry, Léna Mauger
Chez Kometa Revue

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Auteur

François-Régis Gaudry, Léna Mauger

Editeur

Kometa Revue

Genre

Revues

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Faites la cuisine, pas la guerre

François-Régis Gaudry, Léna Mauger

Paru le 18/03/2026

160 pages

Kometa Revue

23,00 €

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