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#Comics

1972

Stan Lee, Roy Thomas, John Buscema

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Galactus est de retour avec un nouveau héraut ! Combien de fois les Quatre Fantastiques pourront-ils repousser le géant avant qu'il ne dévore la Terre ? Et surtout, resteront-ils assez forts pour affronter à la fois le retour du Monstre et l'assaut des Terrifics ? Tout comme l'INTEGRALE rééditée en février marquait la fin de l'ère Chris Claremont sur Uncanny X-Men, ce volume de FANTASTIC FOUR : L'INTEGRALE célèbre le départ de Stan Lee de la série qu'il aura scénarisée plus longtemps que toute autre ! Le tome paru en 2013 étant épuisé, la prochaine sortie du film Les Quatre Fantastiques : Premiers pas sur Disney+ offrait l'occasion idéale de combler cette lacune.

Par Stan Lee, Roy Thomas, John Buscema
Chez Panini comics

|

Auteur

Stan Lee, Roy Thomas, John Buscema

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1972

Stan Lee, Roy Thomas, John Buscema

Paru le 18/03/2026

318 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039141642
9791039141642
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