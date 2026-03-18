Galactus est de retour avec un nouveau héraut ! Combien de fois les Quatre Fantastiques pourront-ils repousser le géant avant qu'il ne dévore la Terre ? Et surtout, resteront-ils assez forts pour affronter à la fois le retour du Monstre et l'assaut des Terrifics ? Tout comme l'INTEGRALE rééditée en février marquait la fin de l'ère Chris Claremont sur Uncanny X-Men, ce volume de FANTASTIC FOUR : L'INTEGRALE célèbre le départ de Stan Lee de la série qu'il aura scénarisée plus longtemps que toute autre ! Le tome paru en 2013 étant épuisé, la prochaine sortie du film Les Quatre Fantastiques : Premiers pas sur Disney+ offrait l'occasion idéale de combler cette lacune.