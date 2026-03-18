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#Comics

1942-1943

Don Rico, Shyd Shores

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Suivez Captain America et Bucky dans de nouvelles aventures publiées en temps de guerre, proposées pour la première fois en France ! Assassins vampires, vilains et nazis se succèdent au fil des pages, avec en bonus des histoires mettant en scène la Torche Humaine. L'Age d'Or des comics vous est enfin accessible ! Voici le sixième volume des aventures du héros étoilé, bien avant que Marvel ne s'appelle encore Marvel ! On trouvera difficilement plus vintage que cette collection d'INTEGRALES, surgie d'une autre époque.

Par Don Rico, Shyd Shores
Chez Panini comics

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Auteur

Don Rico, Shyd Shores

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1942-1943

Don Rico, Shyd Shores

Paru le 18/03/2026

315 pages

Panini comics

36,00 €

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9791039141611
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