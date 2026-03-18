Suivez Captain America et Bucky dans de nouvelles aventures publiées en temps de guerre, proposées pour la première fois en France ! Assassins vampires, vilains et nazis se succèdent au fil des pages, avec en bonus des histoires mettant en scène la Torche Humaine. L'Age d'Or des comics vous est enfin accessible ! Voici le sixième volume des aventures du héros étoilé, bien avant que Marvel ne s'appelle encore Marvel ! On trouvera difficilement plus vintage que cette collection d'INTEGRALES, surgie d'une autre époque.