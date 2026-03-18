The Shiunji Family Children Tome 6

Arata s'efforce de voir les cinq filles Shiunji uniquement comme ses soeurs... mais de leur côté, elles semblent avoir des intentions bien plus audacieuses ! Reiji Miyajima est un auteur très prolifique au Japon et qui est connu en France pour son oeuvre Rent-a-Girlfriend. Se jouant des tabous, sa dernière série, The Shiunji family children (toujours en cours de publication au Japon), aborde un sujet quelque peu sensible en s'amusant avec une fratrie de sept frères et soeurs, qui découvrent du jour au lendemain, que finalement ils n'ont pas de liens de sang.