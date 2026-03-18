La saga de la célèbre chocolaterie Zaini Milan, années 1920. L'avenir s'annonce radieux pour Olga Torri, qui épouse Luigi Zaini. C'est un homme gentil et discret avec un grand rêve : fonder une chocolaterie. Rapidement, l'entreprise Zaini s'agrandit. Surtout, elle offre une véritable maison à ses tuse, les ouvrières aux doigts froids. Quand Luigi meurt prématurément juste avant la Seconde Guerre mondiale, tous se rallient autour d'Olga. Avec un courage qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder, la jeune veuve affronte les obstacles qui ponctuent les années, le rationnement et les bombes qui pleuvent sur la ville. Inspirée d'une histoire vraie, une incroyable saga qui continue à diffuser dans les rues milanaises le délicieux parfum du chocolat. Traduit de l'italien par Marie Blaison A propos de l'autrice Giacinta Cavagna di Gualdana est historienne de l'art, assistante à l'Université de Milan et guide dans cette ville. Les Filles de la chocolaterie est son premier roman. "Des figures féminines impliquées et solidaires qui bâtissent une véritable légende. Une lecture chaleureuse". Alexandre Cavallin, librairie Port Maria (Quiberon) "Une délicieuse aventure". Librairie La Palette du libraire