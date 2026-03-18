Birthday Girl

Elle n'est qu'à un pas de franchir l'interdit... Jordan est ruinée et n'a nulle part où aller. Alors, même si sa relation avec son petit ami, Cole, bat de l'aile, elle accepte sa proposition d'emménager chez lui. Ce n'est que temporaire, se répète-t-elle. Et puis, Cole est rarement là, contrairement à son père, Pike. Il est cet homme, au regard perçant et à la voix grave qu'elle a rencontré par hasard le soir de son anniversaire. Elle sait qu'elle doit à tout prix oublier ce beau souvenir et l'éviter. Mais... elle ne peut s'empêcher de se remémorer le frôlement de son bras dans le couloir, ou celui de sa jambe sur le canapé, et son corps tout entier qui s'enflamme. Pike est dangereusement séduisant, mais Jordan ne peut pas céder à la tentation... Il lui est interdit. Niveau d'intensité : 3/4 A propos de l'autrice Après avoir passé son adolescence à essayer de faire plaisir à tout le monde, Penelope DOUGLAS a un jour décidé de faire ce qu'elle voulait, elle. Elle a traversé le Japon en train, sauté du haut d'une cascade et commencé à écrire des romances intenses et passionnées, à son image. Comme elle, ses héros brisent les règles, affrontent leurs peurs et leur part d'ombre.