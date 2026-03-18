Il y a douze ans, après le meurtre de sa mère, Maven Blackthorn a fui sa ville natale. Enceinte de l'héritier d'une famille rivale avec qui tout avenir était impossible, elle s'est reconstruite en essayant de tout oublier. Aujourd'hui, accompagnée de sa fille Bea, elle est de retour pour assister à des funérailles. Mais il est impossible d'échapper à son passé. Lorsque Maven se retrouve face à Ronan Croft, le fils du meurtrier présumé de sa mère et le père de Bea, elle découvre que la passion qui les consumait autrefois n'attend que quelques étincelles pour s'enflammer à nouveau. Peu à peu, les secrets et les anciennes haines entre les deux familles refont surface. Plus Maven cherche des réponses, plus le jeu devient dangereux. Et l'homme auquel elle ne semble pas pouvoir échapper cache une vérité qui pourrait réduire leur monde en cendres...