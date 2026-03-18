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L'Epreuve du feu

Suzanne Wright

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Le dernier tome de la série captivante Noirs démons ! Naomi est une sirène et elle a toujours attiré l'attention. Artiste anonyme, elle parvient à protéger en partie sa vie privée. Rien n'a jamais perturbé sa démone intérieure jusqu'à ce qu'elle croise Luka, un certain parrain de la pègre surnaturelle. Son regard sur elle est celui d'un prédateur pour la proie qu'il est sur le point de saisir... Luka tient fermement les rênes de son organisation. Son code d'honneur est tout sauf moral, et il ne tient qu'à un fil. Quand le danger menace la femme qu'il aime, ses démons intérieurs se déchaînent. Il a attendu et pris tout son temps pour la séduire mais maintenant qu'elle est sienne, il est prêt à tout pour la garder. Quand leurs ennemis commencent à rôder alentour, Luka et Naomi se serviront de tous leurs dons pour se protéger l'un l'autre, quitte à libérer les démons qui vivent en eux. " J'ai terminé ce tome il y a à peine deux minutes et j'ai besoin d'une nouvelle dose de Suzanne Wright " Edgy Reviews " Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point j'ai adoré ce livre extraordinaire, magique... " Gi's Spot Reviews " Des échanges pleins de sarcasme, un démon alpha sexy, une héroïne qui n'a pas peur des mots et une histoire d'amour passionnée... J'ai dévoré ce livre du début à la fin. " The Escapist Book Blog " Unique, original et très distrayant. " Ramblings from this Chick

Par Suzanne Wright
Chez Milady

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Auteur

Suzanne Wright

Editeur

Milady

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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L'Epreuve du feu

Suzanne Wright trad. Jocelyne Bourbonnière

Paru le 18/03/2026

406 pages

Milady

8,95 €

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