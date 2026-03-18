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#Roman francophone

Le nom de ma mère

Pascal Boroto

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"Mon écriture est un pont, une main tendue, qui prend sa source dans cette tension-là, celle qui existe entre la vie et la disparition, entre l'absolution et la dénonciation, entre la présence et le manque. Au fond, elle naît de l'espace qui me sépare et me relie à ma mère et à ma terre". Solange Lusiku est une femme respectée et menacée. Elle a fondé un journal indépendant à Bukavu, en République démocratique du Congo. Pour son fils Pascal, elle est une héroïne, la pierre angulaire de leur famille et de sa vie. Alors qu'il est encore lycéen, Solange meurt, laissant Pascal sans repère ni modèle. Débute ainsi la trajectoire d'un jeune homme habité par le manque. Quelques années plus tard, il intègre l'équipe du journal de sa mère. Mais quel homme, quel journaliste souhaite-il devenir ? Il décide de partir pour Goma, la ville martyre marquée par les guerres et la douleur. Et sa vie bascule.

Par Pascal Boroto
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Pascal Boroto

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature francophone

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Le nom de ma mère

Pascal Boroto

Paru le 18/03/2026

208 pages

Jean-Claude Lattès

19,00 €

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