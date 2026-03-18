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Les Larmes de la Lune

Elizabeth Lim

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Maia Tamarin pensait que coudre des robes avec le rire du soleil, les larmes de la lune et le sang des étoiles serait son plus grand défi. Mais lorsque son royaume se retrouve une nouvelle fois au bord de la guerre, elle comprend que le pire est à venir. Edan, le garçon qu'elle aime, est parti et elle est contrainte de prendre la place de la fiancée de l'empereur pour empêcher son pays de sombrer dans le chaos. Cependant, elle est peut-être elle-même la plus grande menace pour sa famille et son royaume, car depuis qu'elle a été touchée par un démon, Maia sent peu à peu le contrôle de son corps, de son esprit et de sa magie lui échapper...

Par Elizabeth Lim
Chez Rageot

|

Auteur

Elizabeth Lim

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

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Les Larmes de la Lune

Elizabeth Lim trad. Sophie Lamotte d'Argy

Paru le 18/03/2026

768 pages

Rageot

18,90 €

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