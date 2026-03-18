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Mes plus belles rencontres animales

Emmanuelle Pouydebat

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Un éléphant qui s'évade par amour ; une maman singe qui porte son bébé côté gauche pour comprendre ses émotions ; des papas poissons protecteurs ; des dauphins qui cherchent à jouer ; des bébés wallaby et girafon sauvés ; des serpents qui ont droit au bien-être... Quelques exemples parmi plus de cinquante autres issus des rencontres animales d'Emmanuelle Pouydebat, qui se destinait à devenir professeure de tennis, jusqu'au jour où sa route croisa... Yves Coppens. Un livre qui replace l'expérience et l'émerveillement au coeur de la science. "Emmanuelle au pays des merveilles" , comme la surnommait le Professeur, y raconte son parcours de petite fille puis de chercheuse, peuplé d'animaux domestiques et sauvages, qui l'a amenée à résoudre, en plus de vingt-cinq ans, nombre d'énigmes scientifiques sur les manipulateurs, les voleurs, les chasseurs-pêcheurs, les performeurs et les protecteurs. D'un optimisme contagieux, cette aventure scientifique et émotionnelle, illustrée par le père d'Emmanuelle, donnera envie à tous d'observer et de protéger la nature.

Par Emmanuelle Pouydebat
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

Emmanuelle Pouydebat

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Animaux sauvages

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Mes plus belles rencontres animales

Emmanuelle Pouydebat

Paru le 18/03/2026

286 pages

Editions Odile Jacob

9,50 €

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Scannez le code barre 9782415014858
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