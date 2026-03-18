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Power BI Desktop

André Meyer-Roussilhon

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Cette intégrale regroupe en un volume deux ouvrages complémentaires dédiés à Power BI, conçus pour accompagner l'utilisateur, de ladécouverte de l'outil à la maîtrise de techniques avancées. Elle propose un parcours progressif : les bases indispensables pour construire des rapports fiables et lisibles, puis des méthodesde perfectionnementpour optimiser ses modèles, automatiser, documenter et tirer pleinement parti de Power BI. Première partie : Reporting et analyse de données au quotidien Pensé pour guider les utilisateurs dans leurs premiers pas avec Power BI Desktop, ce livre présente de manière claire et méthodique toutes les étapes nécessaires à la création d'un rapport : la connexion aux différentes sources de données, la préparation et transformation des informations, l'élaboration d'un modèle de données solide, la maîtrise des visuels et de leurs interactions, et une introduction pragmatique au langage DAX. Deuxième partie : Renforcer, approfondir, explorer Destinée aux utilisateurs qui souhaitent aller plus loin, cette partieexplore, à traversde nombreux cas pratiques, les importations complexes, l'usage du langage M, les modèles optimisésetle recours à l'IA. Elle présente également le "visuel augmenté" , une approche originale de visualisationdes données. Cette partievous aidera à repousser les limites de Power BI et à créer des rapports dynamiques exploitant tout le potentiel de l'outil.

Par André Meyer-Roussilhon
Chez Editions ENI

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Auteur

André Meyer-Roussilhon

Editeur

Editions ENI

Genre

Analyse

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Power BI Desktop

André Meyer-Roussilhon

Paru le 18/03/2026

618 pages

Editions ENI

48,00 €

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Scannez le code barre 9782409053313
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