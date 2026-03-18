Ce livre s'adresse aussi bien aux professeurs des écoles, professeurs de technologie, animateurs et parents désireux de découvrir le fonctionnement de l'Arduino et appréhender l'apprentissage de l'électronique et du codage, qu'aux utilisateurs, créateurs, artistes ou amateurs de DIY souhaitant concevoir un projet maker reposant sur un microcontrôleur. Dans cette 4e édition, l'auteur intègre les dernières évolutions matérielles et logicielles du monde Arduino. La carte Arduino Uno R4 devient désormais la nouvelle carte de référence, succédant à l'Uno R3, tandis que le langage MicroPython, excellente alternative au langage Arduino, fait son apparition dans l'ouvrage. La première partie présente le matériel nécessaire, en mettant l'accent sur l'Arduino Uno R4, sans oublier les autres modèles également décrits avec leurs caractéristiques et spécificités. Un chapitre est consacré aux notions fondamentales d'électricité. Vous découvrirez ensuite les principaux langages de programmation utilisables avec Arduino : le langage Arduino, MicroPython et Scratch mBlock. Pour illustrer les principes de base du codage, vous réaliserez des projets concrets avec une carte Arduino Uno (R3 ou R4) en utilisant les composants électroniques les plus courants (LED, boutons, résistances, potentiomètres, buzzer...) au format Grove ou Breadboard. Vous explorerez ensuite des composant et modules plus avancés : capteurs analogiques ou numériques, LED adressables (Neopixel), relais, moteurs ou écrans d'affichage. Un chapitre complet est dédié au langage MicroPython avec la carte Arduino Nano ESP32, à travers des montages simples utilisant les composants de base. Un autre chapitre présente une sélection de robots pédagogiques (Alvik, Eliobot, Zumo Shield, Zumo 32U4 et Zumo 2040), programmables dans différents langages : Arduino, MicroPython, CircuitPython, mBlock et Elioblocs. Enfin, le dernier chapitre réunit les principales instructions des langages Arduino et MicroPython, pour retrouver rapidement une fonction et en vérifier la syntaxe. Les sketchs présentés dans les chapitres 6 à 9 sont disponibles en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.