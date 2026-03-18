L'intelligence artificielle est désormais omniprésente dans notre quotidien. Mais que signifie " intelligence artificielle " ? Cet ouvrage propose de découvrir le coeur de cette technologie à travers le concept de réseaux de neurones ayant donné naissance aux LLM comme ChatGPT. Pour cela, il s'appuie sur le langage de programmation JavaScript qui a l'avantage d'être facilement utilisable par un simple navigateur web. La première partie pose les bases indispensables de JavaScript : de la syntaxe fondamentale aux opérations asynchrones. Vient ensuite une explication claire et accessible du fonctionnement des réseaux de neurones, sans entrer dans les aspects mathématiques trop complexes. Vous apprendrez à construire pas à pas votre propre réseau de neurones avec TensorFlow. js, à l'entraîner, puis à l'intégrer dans vos projets. La seconde partie explore l'accès à des LLM locaux à l'aide d'outils tels que LM Studio et Ollama. L'usage de l'API REST avec JavaScript et Node. js est détaillé pour permettre une interaction fluide avec ces modèles. Enfin, l'ouvrage présente également les grands LLM accessibles en ligne, comme ceux d'OpenAI (ChatGPT), de Mistral AI (Le Chat), afin de vous aider à intégrer des outils puissants et économiques dans vos projets personnels ou professionnels.