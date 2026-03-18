Le divorce

16 questions choisies pour rassurer l'enfant et l'aider à comprendre concrètement ce qu'est une séparation ou un divorce. Ce livre l'accompagne pour qu'il se sente moins seul, avec des exemples concrets sur ce qui peut arriver. Il aborde aussi la notion de famille recomposée et invite à envisager du positif dans une situation toujours délicate pour les enfants. Des réponses concrètes à une réalité fréquente Lors d'une séparation ou un divorce, les parents peuvent avoir du mal à parler d'une situation déjà complexe pour eux. Ce petit livre constitue un support idéal pour les y aider. Il aborde avec justesse les grandes questions que se posent les enfants dans cette situation : pourquoi ça arrive, ce qui va changer au quotidien, comment on divorce ou encore ce qu'est une famille recomposée. Grâce à un ton à la fois simple, direct et rassurant, il permet de mettre des mots sur une réalité de plus en plus fréquente. Un documentaire relu par une thérapeute spécialiste du couple et de la famille Relu par une thérapeute spécialisée, ce titre se distingue par la qualité de ses réponses, son équilibre entre émotion et information, et son ambition : aider l'enfant à comprendre, à se sentir écouté et à aller de l'avant.