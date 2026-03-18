Allier sport et alimentation végétale : un grand oui ! Faire du sport, être vegan propose 50 recettes protéinées et gourmandes pour optimiser vos séances de sport. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou athlète confirmé, ce livre vous accompagne pour couvrir tous vos besoins et explorer toute la richesse et la diversité de l'alimentation végétale. Pour que le plaisir soit toujours au rendez-vous, en cuisine comme à l'entraînement !