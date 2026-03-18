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Faire du sport, être vegan

Jeremy Pigeon, TreeningLife

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Allier sport et alimentation végétale : un grand oui ! Faire du sport, être vegan propose 50 recettes protéinées et gourmandes pour optimiser vos séances de sport. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou athlète confirmé, ce livre vous accompagne pour couvrir tous vos besoins et explorer toute la richesse et la diversité de l'alimentation végétale. Pour que le plaisir soit toujours au rendez-vous, en cuisine comme à l'entraînement !

Par Jeremy Pigeon, TreeningLife
Chez Editions La Plage

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Auteur

Jeremy Pigeon, TreeningLife

Editeur

Editions La Plage

Genre

Cuisine végétarienne

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Faire du sport, être vegan

Jeremy Pigeon, TreeningLife

Paru le 18/03/2026

128 pages

Editions La Plage

19,95 €

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Scannez le code barre 9782383386674
9782383386674
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