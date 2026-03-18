Swingin' Dragon & Tiger Boogie Tome 3

L'ensemble Swingin' Tiger Boogie est en crise ! Non seulement Tora a failli être kidnappée par Jûtarô sur ordre de son oncle, mais leur employeur a résilié leur contrat sans préavis. Face à cette débâcle, Maruyama revoit complètement sa stratégie : transformer Tora en une star. Il s'engage alors dans une campagne promotionnelle intense, allant jusqu'à frapper à chaque porte. Cependant, des tensions surgissent au sein du groupe, certains membres étant insatisfaits de la situation difficile. Pire encore, ils font la rencontre d'une autre "Tora" , plus que prometteuse... " ... les mises en scènes sont plutôt bien pensées ; notamment en ce qui concerne la musique. On trouve ainsi des métaphores visuelles chargées d'émotions, ainsi que des concerts à l'euphorie contagieuse". Gaak. fr " Une vraie bouffée d'air frais". Les Blasblas de Tachan " Au fil de ce premier tome déjà riche et mené tambour battant, Koukou Haida trouve un parfait équilibre entre les différentes facettes de son oeuvre et nous y entraîne totalement". Manga-news. com