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School of Villains Tome 3

Hirosama Okushima, Hiromasa Okujima

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"Celui qui doit l'emporter gagnera. C'est aussi simple que ça". Malgré sa défaite cuisante face à Masamune Seiryû, le président du clan des étudiants, Jôichirô ne s'avoue pas vaincu. Devant l'assemblée des délégués, il clame haut et fort que sa volonté de prendre la tête du lycée reste intacte. Pour poursuivre son ascension, il devra désormais se mesurer aux redoutables chefs des premières. Le fils du Premier ministre parviendra-t-il à conquérir le bahut le plus dangereux du pays ? Hiromasa Okujima (Au bain, les Yankees ! , Vavam Vampire, Les Racailles de l'autre monde) revient sur le devant de la scène avec School of Villains, une oeuvre en trois tomes publiée aux éditions Shinchosha !

Par Hirosama Okushima, Hiromasa Okujima
Chez Mangetsu

|

Auteur

Hirosama Okushima, Hiromasa Okujima

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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School of Villains Tome 3

Hirosama Okushima, Hiromasa Okujima trad. Hervé Augé

Paru le 18/03/2026

176 pages

Mangetsu

7,95 €

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