Pour sept dixièmes de seconde

Sept dixièmes de seconde. En Formule 1, c'est parfois tout ce qui sépare la victoire de l'échec. Comment McLaren, écurie mythique en perte de vitesse, est-elle redevenue en quelques saisons l'un des modèles de performance les plus respectés du paddock, jusqu'à décrocher les titres constructeurs 2024 et 2025 ? Avec un accès inédit aux coulisses de l'équipe, Poursept dixièmes de seconde raconte la métamorphose d'une organisation confrontée aux doutes, aux tensions internes et à une concurrence féroce. Sous l'impulsion de son CEO Zak Brown, McLaren a repensé sa culture, réappris à travailler ensemble, misé sur l'innovation et la prise de décision rapide pour retrouver le chemin du succès. Comment un Californien, pilote de kart et fan de courses automobiles, est-il devenu un businessman averti et le roi du sponsoring en sports mécaniques ? Zak Brown retrace son parcours atypique entre les Etats-Unis, l'Angleterre, Indianapolis et le paddock de la F1. Bien plus qu'une plongée au coeur de la F1 moderne, c'est une leçon d'exécution et de transformation qui parlera autant aux passionnés de sport automobile qu'aux lecteurs de business et de management.