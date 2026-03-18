Fables et légendes japonaises

Des petits héros qui rêvent grand, des contes intemporels empreints d'humanisme ! Ici, une sirène subit les conséquences de l'avidité des hommes, ailleurs, deux soldats ennemis forgent une amitié malgré la guerre qui déchire leurs pays respectifs. Là-bas, encore, une vieille dame porte un regard neuf sur le monde en ayant revêtu de jolies lunettes... Empathie, gentillesse et harmonie avec la nature : ces valeurs universelles sont délivrées avec poésie dans ces merveilleuses histoires de Mimei Ogawa. Un auteur incontournable au Japon Qui n'a jamais lu Mimei Ogawa ? Au Japon, la question ne se pose même pas. Les récits de cet auteur patrimonial ont bercé l'enfance d'une grande partie de la population et sont considérés comme un trésor national. Leur qualité et l'importance qu'ils ont incarnées pour de nombreuses générations leur ont d'ailleurs valu d'être élevés au rang de classique, l'équivalent des contes de Grimm et d'Andersen au Japon.