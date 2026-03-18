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#Roman étranger

Fables et légendes japonaises

Mimei Ogawa

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Des petits héros qui rêvent grand, des contes intemporels empreints d'humanisme ! Ici, une sirène subit les conséquences de l'avidité des hommes, ailleurs, deux soldats ennemis forgent une amitié malgré la guerre qui déchire leurs pays respectifs. Là-bas, encore, une vieille dame porte un regard neuf sur le monde en ayant revêtu de jolies lunettes... Empathie, gentillesse et harmonie avec la nature : ces valeurs universelles sont délivrées avec poésie dans ces merveilleuses histoires de Mimei Ogawa. Un auteur incontournable au Japon Qui n'a jamais lu Mimei Ogawa ? Au Japon, la question ne se pose même pas. Les récits de cet auteur patrimonial ont bercé l'enfance d'une grande partie de la population et sont considérés comme un trésor national. Leur qualité et l'importance qu'ils ont incarnées pour de nombreuses générations leur ont d'ailleurs valu d'être élevés au rang de classique, l'équivalent des contes de Grimm et d'Andersen au Japon.

Par Mimei Ogawa
Chez Ynnis Editions

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Auteur

Mimei Ogawa

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Littérature japonaise

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Fables et légendes japonaises

Mimei Ogawa trad. Nicolas Chazan

Paru le 11/03/2026

212 pages

Ynnis Editions

14,95 €

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Scannez le code barre 9782376976158
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