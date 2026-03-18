Coffret Zola

Le fabuleux destin d'Octave Mouret, qui conquiert tout Paris dans Au Bonheur des dames, occupe une place centrale au sein de la série romanesque créée par Emile Zola. Le culte des objets, la fascination pour la nouveauté, la pulsion d'achat et la manie de l'accumulation font du Second Empire la première société de consommation. Roman du réel, Germinal se situe au premier plan dans le cycle des Rougon-Macquart. Il s'agit là d'un témoignage social, à la fois oeuvre de justice et fi ction militante. Avec le personnage de Jacques Lantier, Zola donne naissance dans La Bête humaine au premier tueur en série de la littérature occidentale, révélant ainsi notre part de nuit.