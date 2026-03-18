L'Héritière du dragon Tome 1

Le dragon enfoui de Shan-lee Il est un royaume qui n'a pas oublié la légende du dragon et du héros. En son sein se trouve Shan-lee, une jeune fille qui parcourt plaines et forêts, en compagnie de ses amis les animaux, pour résoudre les différends entre humains et créatures fantastiques. Mais un jour, tout bascule à cause d'un mal ancien, le dragon qu'elle porte en elle. Pour sauver son amie d'une malédiction, elle entreprend un voyage vers sa rédemption, mais également son destin ! Voici l'histoire de l'héritière du dragon et du héros !