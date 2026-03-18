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L'Héritière du dragon Tome 1

Asuka Ishii

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Le dragon enfoui de Shan-lee Il est un royaume qui n'a pas oublié la légende du dragon et du héros. En son sein se trouve Shan-lee, une jeune fille qui parcourt plaines et forêts, en compagnie de ses amis les animaux, pour résoudre les différends entre humains et créatures fantastiques. Mais un jour, tout bascule à cause d'un mal ancien, le dragon qu'elle porte en elle. Pour sauver son amie d'une malédiction, elle entreprend un voyage vers sa rédemption, mais également son destin ! Voici l'histoire de l'héritière du dragon et du héros !

Par Asuka Ishii
Chez Glénat

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Auteur

Asuka Ishii

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

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L'Héritière du dragon Tome 1

Asuka Ishii trad. Jocelin Meunier

Paru le 18/03/2026

192 pages

Glénat

7,90 €

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