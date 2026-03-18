Sakamon Castle . Tome 1, Bienvenue à l'auberge

Ils ne sont pas sortis de l'auberge (magique) ! Sakamon, un "terrifiant" sac de navets ensorcelé, dirige une auberge particulière... Ca fait froid dans le dos, pas vrai ? En réalité, la seule chose terrifiante ici, c'est la façon dont sont traités les clients ! Entre les bêtises à gogo de Sakamon, les étranges potions de Bloudiradi et la cuisine douteuse de Maminosor, le service y est plutôt chaotique ! Alors n'hésite plus et entre au Sakamon Castle... si tu l'oses ! Le sac de navets le plus chou de l'univers.