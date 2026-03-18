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Sakamon Castle . Tome 1, Bienvenue à l'auberge

Mathieu Lenourry

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Ils ne sont pas sortis de l'auberge (magique) ! Sakamon, un "terrifiant" sac de navets ensorcelé, dirige une auberge particulière... Ca fait froid dans le dos, pas vrai ? En réalité, la seule chose terrifiante ici, c'est la façon dont sont traités les clients ! Entre les bêtises à gogo de Sakamon, les étranges potions de Bloudiradi et la cuisine douteuse de Maminosor, le service y est plutôt chaotique ! Alors n'hésite plus et entre au Sakamon Castle... si tu l'oses ! Le sac de navets le plus chou de l'univers.

Par Mathieu Lenourry
Chez Glénat

| 1 Partages

Auteur

Mathieu Lenourry

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Sakamon Castle . Tome 1, Bienvenue à l'auberge

Mathieu Lenourry

Paru le 18/03/2026

80 pages

Glénat

11,00 €

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Scannez le code barre 9782344069783
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