A Villa Gloria, dans les Pouilles, Iris et sa mère, qui a donné son nom à la maison, veillent à ce que chaque client se sente comme chez lui. Mais en cette semaine d'avril, les nouveaux venus promettent un cru d'exception : Gregorio est le roi des râleurs. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Valentina et sa filleule, Bianca, ont l'air un peu cabossées - surtout la petite, légèrement obsessionnelle. Doria et Edoardo forment un couple très discret. A se demander ce qu'ils ont à cacher... Quant à Carla, allez savoir pourquoi, elle a fait voeu de silence. Ils sont de passage, ne se connaissent pas. Et Gloria, qui aime gentiment se mêler des affaires de ses hôtes, saura percer les mystères de chacun. Car, en plus du gîte et du couvert, la maison offre une bonne dose de magie - c'est compris dans le forfait. Bienvenue à Villa Gloria, un endroit pas comme les autres ! Un récit plein d'humanité, des personnages attachants, et cette dose annuelle d'Italie qu'on aime tant. Le Bonbon. Ce roman feel good se dévore à la plage comme devant un feu de cheminée. Aujourd'hui en France (week-end).