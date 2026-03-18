La collection (un seul art), créée par Charles Dantzig, est publiée en coédition avec le Centre Pompidou. Durant les cinq ans de fermeture du Centre pour travaux, dix oeuvres appartenant aux collections du musée continueront à vivre autrement, sous la plume d'un écrivain. Chacun s'en voit confier une pour en tirer, en écho, en miroir, en communion, une oeuvre littéraire. Il n'existe pas de différence fondamentale entre les arts. Tous ne sont que des manières diverses d'abord au sensible et au caché. Dans Cumul I, Kev Lambert imagine une fiction autour de l'oeuvre du même titre de Louise Bourgeois (1911-2010), sculpture hybride de marbre et de bois, dont les formes évoquent aussi bien des phallus que des seins. Et voici donc Alice, qui enseigne l'histoire de l'Art à l'Université, pleine de succès mais tiraillée entre ce qu'elle est et ce qu'elle voudrait être. Ce matin, elle est tracassée par une mauvaise note qu'elle a donnée à un étudiant dont elle a accepté de diriger un travail sur Louise Bourgeois. Cette note la harcèle toute la journée. Elle la met en danger. Elle pense qu'elle manifeste une duplicité en elle. En quoi Alice serait-elle double ? L'angoisse la cerne. Dans le monde violemment opposé aux minorités sexuelles qui vient de se réveiller en rugissant, trouvera-t-elle encore des hormones pour poursuivre son traitement ? Un bref roman dense, tragique, qui est un éloge de la vulnérabilité.