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Thermae Romae Tome 2

Mari Yamazaki

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Les aventures thermales de Lucius se poursuivent sur les chapeaux de roue. Si l'humour est toujours aussi présent (un orgueilleux citoyen romain pris pour un dieu japonais de la fertilité suite à un malentendu, puis enfermé dans l'enclos aux crocodiles d'un parc d'attractions, ou encore terrifié mais excité par sa première glissade sur un tobogan aquatique) notre architecte semble être de plus en plus dépassé par les événements : devenir un proche de l'empereur, s'est s'attirer l'inimitié de gens puissants. Lucius va-t-il se retourver au centre d'un complot politique ?

Par Mari Yamazaki
Chez Casterman

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Auteur

Mari Yamazaki

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

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Thermae Romae Tome 2

Mari Yamazaki trad. Ryoko Sekiguchi, Wladimir Labaere

Paru le 18/03/2026

192 pages

Casterman

3,00 €

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Scannez le code barre 9782203310612
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