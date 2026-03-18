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#Roman graphique

Skating Wilder

AJ Dungo, Brandon Dumais

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Personne ne sait exactement qui l'a inventé, mais il a envoyé des générations de braves guerriers s'élancer sur les trottoirs. A l'image d'In Waves, Skating Wilder propose une double narration et retrace à la fois l'insolite histoire du skateboard et celle, plus personnelle, des meilleurs (et pires) souvenirs d'AJ et Brandon sur leurs planches à roulettes. Véritable phénomène de société, on découvre au fil des pages combien ce sport a depuis toujours été symbole de contreculture et véritable art de vivre, et combien il a modelé le paysage urbain. Vous avez toujours voulu savoir la différence entre un ollie et un frontside 180 ? Plongez dans ce récit riche et passionnant, sublimé par le dessin d'AJ, et grâce auquel plus aucun tricks n'aura de secret pour vous !

Par AJ Dungo, Brandon Dumais
Chez Casterman

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Auteur

AJ Dungo, Brandon Dumais

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Skating Wilder

AJ Dungo, Brandon Dumais trad. Dinghem Audrey, Audrey Dinghem

Paru le 18/03/2026

208 pages

Casterman

24,00 €

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Scannez le code barre 9782203282018
9782203282018
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