Guide des jouets à l'usage des professionnelles de la petite enfance

En formation comme sur le terrain, les jouets constituent un thème important à approfondir, car ils sont présents partout où des bébés et des jeunes enfants sont accueillis. Mais lesquels et pourquoi ? Dans quel format et dans quelle matière ? Pour quel usage et en quelle quantité ? Il est difficile, tant pour les professionnelles de la petite enfance que pour les parents, d'appréhender l'offre du commerce avec des critères objectifs. Ce livre démontre qu'une sélection raisonnée des jouets fait partie d'une démarche à la fois pédagogique et écologique. L'autrice, spécialiste reconnue de la question, fournit des éléments d'analyse des jouets les plus courants, offre l'occasion de découvrir des jouets moins connus et donne des arguments pour éviter les jouets attractifs mais superflus.