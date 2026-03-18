Le temps de Cerise

"Aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, je deviens une star. Je crée la plus belle robe de ma vie". C'est le printemps dans la forêt des Aurores, et Cerise prépare le concours d'entrée d'une prestigieuse école de couture. Même avec le soutien de ses amis Paulette, Olivia et Topinambour, la compétition sera rude : pour devenir une étoile de la mode, la jeune écureuil va devoir affirmer son style face à ses rivales, face au jury... et bousculer leurs idées toutes faites sur la beauté. Tenues féeriques, rêves de gloire et défilés : le deuxième tome d'une série tout en poésie et en malice.