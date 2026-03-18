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#Roman jeunesse

Le temps de Cerise

Juliette Adam, Violaine Costa

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"Aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, je deviens une star. Je crée la plus belle robe de ma vie". C'est le printemps dans la forêt des Aurores, et Cerise prépare le concours d'entrée d'une prestigieuse école de couture. Même avec le soutien de ses amis Paulette, Olivia et Topinambour, la compétition sera rude : pour devenir une étoile de la mode, la jeune écureuil va devoir affirmer son style face à ses rivales, face au jury... et bousculer leurs idées toutes faites sur la beauté. Tenues féeriques, rêves de gloire et défilés : le deuxième tome d'une série tout en poésie et en malice.

Par Juliette Adam, Violaine Costa
Chez Flammarion

|

Auteur

Juliette Adam, Violaine Costa

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le temps de Cerise

Juliette Adam, Violaine Costa

Paru le 18/03/2026

80 pages

Flammarion

11,90 €

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Scannez le code barre 9782080509413
9782080509413
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