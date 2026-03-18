Une mort accidentelle

Lorsque Wayne Fletcher, un jeune homme de dix-sept ans, se noie dans la rivière qui traverse la petite ville de Kings Lake, dans le Norfolk, tout le monde croit à un tragique accident. Certes, Wayne était un athlète ; mais ce jour-là, ses amis et lui avaient sans doute un peu trop bu... Le dossier s'apprête donc à être classé lorsqu'un détail attire l'attention de l'inspecteur DC Smith. Depuis plus de trente ans qu'il exerce son métier avec autant de sagacité que d'obstination, Smith n'est pas homme à renoncer, même et surtout quand sa hiérarchie se fait pressante. Et tant pis s'il lui faut une fois de plus retarder son départ à la retraite : à quoi bon, puisqu'il n'aime pas la pêche ? Flanqué de Chris Waters, son stagiaire zélé, l'inspecteur se lance sur la piste d'un énigmatique canoéiste qui, coïncidence, s'est évaporé au moment même de l'accident. Au fil de ses investigations, malgré le danger, le passé refait peu à peu surface : que découvrira Smith en remontant la rivière ?