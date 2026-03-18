Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Polar

Une mort accidentelle

Peter Grainger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque Wayne Fletcher, un jeune homme de dix-sept ans, se noie dans la rivière qui traverse la petite ville de Kings Lake, dans le Norfolk, tout le monde croit à un tragique accident. Certes, Wayne était un athlète ; mais ce jour-là, ses amis et lui avaient sans doute un peu trop bu... Le dossier s'apprête donc à être classé lorsqu'un détail attire l'attention de l'inspecteur DC Smith. Depuis plus de trente ans qu'il exerce son métier avec autant de sagacité que d'obstination, Smith n'est pas homme à renoncer, même et surtout quand sa hiérarchie se fait pressante. Et tant pis s'il lui faut une fois de plus retarder son départ à la retraite : à quoi bon, puisqu'il n'aime pas la pêche ? Flanqué de Chris Waters, son stagiaire zélé, l'inspecteur se lance sur la piste d'un énigmatique canoéiste qui, coïncidence, s'est évaporé au moment même de l'accident. Au fil de ses investigations, malgré le danger, le passé refait peu à peu surface : que découvrira Smith en remontant la rivière ?

Par Peter Grainger
Chez Flammarion

|

Auteur

Peter Grainger

Editeur

Flammarion

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une mort accidentelle par Peter Grainger

Commenter ce livre

 

Une mort accidentelle

Peter Grainger trad. Nicolas Paul

Paru le 18/03/2026

328 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080141699
9782080141699
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.