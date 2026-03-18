Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman graphique

L'occupation des sols

Guy Delisle, Jean Echenoz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Comme tout avait brulé - la mère, les meubles et les photographies de la mère -, pour Fabre et le fils Paul c'était tout de suite beaucoup d'ouvrage : toute cette cendre et ce deuil...". Ainsi débute la nouvelle de Jean Echenoz parue en 1988. La seule image survivante de la mère est un incongru portrait publicitaire géant, peint à même la façade d'un immeuble parisien. Mais à mesure que la ville se construit, le plan d'occupation des sols menace la pérennité de l'icône et du lieu de recueillement. Le père se lance alors dans une opération de la dernière chance... Guy Delisle enrichit et ponctue de sa ligne claire ce récit best-seller à la fois fataliste et piquant sur l'irrationnalité du deuil, le temps qui passe et la vie qui va.

Par Guy Delisle, Jean Echenoz
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Guy Delisle, Jean Echenoz

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'occupation des sols par Guy Delisle, Jean Echenoz

Commenter ce livre

 

L'occupation des sols

Guy Delisle, Jean Echenoz

Paru le 18/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075240864
9782075240864
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.