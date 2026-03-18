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Pérou, Bolivie

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Du Pérou à la Bolivie, partez à la découverte des civilisations incas en visitant le célèbre Machu Picchu et Cusco, assistez à la magie du lever du soleil sur les eaux bleues du lac Titicaca, sillonnez les Andes ou l'Amazonie lors d'un trek, et admirez l'immensité blanche du Salar de Uyuni. Dans Le Routard Pérou, Bolivie mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (survoler les lignes Nazca, assister au coucher de soleil à Cusco, entreprendre un trek dans la cordillère Royale...), des visites (découvrir les ruines du Machu Picchu, explorer l'immensité blanche du Salar d'Uyuni, flâner dans la ville coloniale de Sucre...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Pérou et la Bolivie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Pérou

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DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

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Pérou, Bolivie

Le Routard

Paru le 18/03/2026

639 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017357551
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