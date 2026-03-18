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La naissance

Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel

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Un poulain vient de naître au haras ! Avec sa petite tête et ses pattes toutes fines, il est vraiment adorable... mais aussi très fragile. Un soir de tempête, le jeune poulain prend peur et s'enfuit du haras, suivi par Vasco. Billie retrouvera-t-elle leur trace avant qu'ils ne se mettent en danger ? Les aventures de Billie et son cheval Vasco, au coeur des Pyrénées ! - Une création originale de la Bibliothèque Rose - Pour tous les fans de chevaux - Une série pleine d'émotion sur la relation entre une jeune fille et son chevalDès 8 ans.

Par Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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La naissance

Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017354840
9782017354840
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