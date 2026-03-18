La naissance

Un poulain vient de naître au haras ! Avec sa petite tête et ses pattes toutes fines, il est vraiment adorable... mais aussi très fragile. Un soir de tempête, le jeune poulain prend peur et s'enfuit du haras, suivi par Vasco. Billie retrouvera-t-elle leur trace avant qu'ils ne se mettent en danger ? Les aventures de Billie et son cheval Vasco, au coeur des Pyrénées ! - Une création originale de la Bibliothèque Rose - Pour tous les fans de chevaux - Une série pleine d'émotion sur la relation entre une jeune fille et son chevalDès 8 ans.