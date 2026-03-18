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Les 8 piliers de ma santé

Mélanie Frey

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La santé, en toute simplicité ! "Etre en bonne santé", qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Atteindre cet idéal de bien-être global requiert de bonnes habitudes, d'autant plus avec nos modes de vie modernes au rythme effréné. Mélanie Frey, thérapeute holistique, vous aide à retrouver la pleine santé naturellement : alimentation, respiration, sommeil, activité physique, vie sexuelle et calme intérieur sont autant d'aspects à travailler pour reprendre le pouvoir sur votre santé ! Dans ce livre : Le témoignage et les conseils d'une thérapeute aguerrie ; Les 8 piliers de la santé holistique décryptés minutieusement ; Des fiches pratiques pour devenir acteur de votre santé en toute simplicité. Et si vous décidiez enfin de faire de votre santé votre plus belle priorité ?

Par Mélanie Frey
Chez Hachette

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Auteur

Mélanie Frey

Editeur

Hachette

Genre

Questions du quotidien

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Les 8 piliers de ma santé

Mélanie Frey

Paru le 18/03/2026

272 pages

Hachette

8,95 €

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