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Nos animaux nous réparent

Mémona Hintermann

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"Les animaux ont ce surcroît d'âme que les hommes leur envient". Marguerite Yourcenar Préfacé par Boris Cyrulnik. C'est une histoire personnelle, qui montre la place centrale qu'occupent les animaux de compagnie dans nos vies à une époque où la confiance entre nous a chuté. Fascinant de les écouter, ces hommes, ces femmes de tous âges et de tous milieux qui me racontent sans honte ce qu'ils n'osent pas confier à leurs proches, à leurs amis, par peur d'être jugés... Ces histoires de douleur et de bonheur, je les documente en vase clos, au jour le jour, dans ma blouse d'auxiliaire véto auprès de mon fils, moi qui ai passé ma vie sur des routes inquiétantes au grand air. Cette expérience complètement inattendue m'offre la chance d'affronter mes propres fantômes, enfin... Avec des dizaines de familles, une mère - grand reporter - et son fils - vétérinaire - portent un regard inédit sur un sujet du siècle : les liens - l'interdépendance - entre humains et animaux de compagnie. A travers ces récits d'attachement et de deuil qui révèlent nos fragilités, nos secrets et nos failles, s'exprime notre besoin d'amour et de réparation. Portrait d'une société en mutation, cette enquête sensible et incarnée questionne nos liens avec les animaux, ce qu'ils disent de notre vie moderne et de notre part d'humanité. Mémona Hintermann, journaliste, longtemps grand reporter pour France 3, a couvert les grands conflits du monde. Ecrivaine et ancienne membre du CSA, elle signe ici un récit intime sur les liens puissants entre humains et animaux.

Par Mémona Hintermann
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Mémona Hintermann

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Elevages domestiques

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Nos animaux nous réparent

Mémona Hintermann

Paru le 18/03/2026

256 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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