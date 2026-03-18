The Shiunji Family Children Tome 1

Arata Shiunji n'a jamais eu de petite amie, et ce célibat l'obsède, d'autant plus que son frère cadet a déjà une copine. Mais le jour du quinzième anniversaire de sa plus jeune soeur, son père fait une déclaration à toute la famille : les membres de la fratrie ont tous été adoptés. Hormis les jumeaux Shion et Minami, les deux garçons et les cinq filles n'ont donc pas de liens de sang... Quel impact va avoir cette révélation pour Arata ? Reiji Miyajima est un auteur très prolifique au Japon et qui est connu en France pour son oeuvre Rent-a-Girlfriend. Se jouant des tabous, sa dernière série, The Shiunji family children (toujours en cours de publication au Japon), aborde un sujet quelque peu sensible en s'amusant avec une fratrie de sept frères et soeurs, qui découvrent du jour au lendemain, que finalement ils n'ont pas de lien de sang.