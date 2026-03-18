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#Manga

Please save my Earth Tome 2

Saki Hiwatari

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Sur les sept personnes qui partagent les souvenirs d'une vie antérieure sur la Lune, cinq ont enfin été réunies ! Ne restent plus qu'à retrouver Shion et Shukaido. Mais alors qu'Alice commence à douter d'être réellement la réincarnation de Mokuren, son voisin Rin se présente comme étant Shukaido lors d'une rencontre avec les autres. Héritier de facultés extrasensorielles issues de son existence passée, Rin s'immisce en secret dans le projet de rénovation de la tour de Tokyo, afin d'activer un mystérieux système sur la base lunaire. Il choisit aussi d'approcher Haruhiko Kasama, la septième et dernière personne ayant connu cette vie sur la Lune. Mais... quelles sont les véritables intentions de Rin ? Saki Hiwatari est une mangaka incontournable, connue depuis plus de quarante ans. Elle débute en 1982 avec des histoires courtes, mais c'est avec Please Save My Earth qu'elle rencontre un immense succès. Ce monument de la SF s'étend sur 21 volumes, et donnera naissance à plusieurs suites et oeuvres dérivées. La série connaîtra également une adaptation en OAV de six épisodes, regroupés par la suite en un film. En France, la plupart de ses titres ont été publiés à l'époque par Delcourt et Tonkam. Nous sommes donc particulièrement heureux d'offrir aux fans de la première heure, comme aux nouvelles générations de lecteurs, l'occasion de redécouvrir cette autrice de talent et son univers unique, où se mêlent mystère, émotions et science-fiction.

Par Saki Hiwatari
Chez Panini comics

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Auteur

Saki Hiwatari

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

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Please save my Earth Tome 2

Saki Hiwatari trad. Noé Garrigos

Paru le 18/03/2026

Panini comics

14,99 €

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