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Petit livre pour bien vivre en famille

Sophie Bordet-Pétillon, Stéphane Clerget, Clotka

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Une nouvelle édition d'un Petit livre sur la famille, au coeur de la vie des enfants ! Un titre indispensable de la collection à succès Les petits livres Des adultes et des enfants, des hommes et des femmes, des grands et des petits, on trouve de tout dans une famille ! Avec ses joies et ses peines, ses difficultés, ses bonheurs... la famille, ça bouge ! Avec des mots justes, sans se dérober, les auteurs répondent avec délicatesse à une trentaine de ces vraies questions d'enfants de 7 à 11 ans : ça sert à quoi les parents ? ! Pourquoi les parents nous grondent-ils ? Pourquoi avec mon frère, on n'arrête pas de se disputer ? Pourquoi les parents divorcent ? Pourquoi ce Petit livre ? Ce petit livre permet aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils ressentent dans leur famille, d'y voir plus clair et de s'y sentir mieux au quotidien. Pour les 4 millions d'enfants qui vivent la séparation de leurs parents, par exemple, quel réconfort !

Par Sophie Bordet-Pétillon, Stéphane Clerget, Clotka
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Sophie Bordet-Pétillon, Stéphane Clerget, Clotka

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Société et citoyenneté

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Petit livre pour bien vivre en famille

Sophie Bordet-Pétillon, Stéphane Clerget, Clotka

Paru le 18/03/2026

56 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

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Scannez le code barre 9791036380792
9791036380792
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