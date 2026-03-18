Petit livre pour bien vivre en famille

Une nouvelle édition d'un Petit livre sur la famille, au coeur de la vie des enfants ! Un titre indispensable de la collection à succès Les petits livres Des adultes et des enfants, des hommes et des femmes, des grands et des petits, on trouve de tout dans une famille ! Avec ses joies et ses peines, ses difficultés, ses bonheurs... la famille, ça bouge ! Avec des mots justes, sans se dérober, les auteurs répondent avec délicatesse à une trentaine de ces vraies questions d'enfants de 7 à 11 ans : ça sert à quoi les parents ? ! Pourquoi les parents nous grondent-ils ? Pourquoi avec mon frère, on n'arrête pas de se disputer ? Pourquoi les parents divorcent ? Pourquoi ce Petit livre ? Ce petit livre permet aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils ressentent dans leur famille, d'y voir plus clair et de s'y sentir mieux au quotidien. Pour les 4 millions d'enfants qui vivent la séparation de leurs parents, par exemple, quel réconfort !