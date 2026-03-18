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Le vent en poulpe

Guillaume Long, Anne Schmauch

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Simone est une petite crevette transparente, mais elle ne passe pas inaperçue. Passionnée de boxe, elle plonge tête baissée dans toutes les aventures. Car si chaque problème a une solution, pour Simone, c'est toujours la baston ! La vie quotidienne... à la sauce sous-marine ! Simone est une petite fille comme les autres : elle va à l'école, fait du sport, adore la boxe et les bêtises. Mais Simone est aussi une petite crevette qui vit dans les profondeurs des océans. Un vivier infini de blagues et de détournements qui donne à cette série toute son originalité. Des gags qui ne tombent jamais à l'eau Dans ce second tome, Simone, ses amis César et Luminex et sa petite soeur Sibylle se retrouvent dans des aventures aux décors variés : un camping au côté de poissons-vaches, dans les effrayantes abysses ou à la fête foraine. Voilà qui va faire des remous !

Par Guillaume Long, Anne Schmauch
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Guillaume Long, Anne Schmauch

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

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Le vent en poulpe

Guillaume Long, Anne Schmauch

Paru le 25/03/2026

64 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

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Scannez le code barre 9791036366116
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