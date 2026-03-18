Une nouvelle enquête de la reine du crime écossais au côté de l'intrépide Allie Burns dans l'Europe des années 1980 Pour l'intrépide et ambitieuse journaliste Allie Burns, l'année 1989 s'annonce chargée en actualités. La cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Lockerbie, l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du Royaume-Uni, est vite balayée par un scandale concernant les pratiques criminelles d'un laboratoire pharmaceutique. D'Edimbourg à Berlin, le monde est à deux doigts de la déflagration. Le milieu de la presse est en pleine révolution, la découverte du SIDA sonne comme une condamnation à mort, et de sombres affaires se concluent derrière le Rideau de fer. Lorsqu'un enlèvement et un meurtre s'ajoutent à ce cocktail détonant, Allie comprend que la vérité dévoilée par son enquête pourrait lui coûter la liberté, voire la vie. Traduit de l'anglais (Ecosse) par Pierre Chambon A propos de l'autrice Val McDermid est l'autrice de nombreux best-sellers, dont les enquêtes de Carol Jordan et Tony Hill. Nombre de ses romans ont été adaptés pour la télévision et la radio. "Une immersion saisissante dans une période trouble". Biblioteca Magazine "Qu'elle est en avance sur son époque, cette reportrice enthousiaste et militante LGBT acharnée". Isabelle Lesniak, Les Echos Week-End