Blindly Tome 1

Dans le noir, le moindre faux pas peut s'avérer fatal Juste avant d'entamer sa troisième année de psychologie, Aylin voit sa vie bouleversée par un terrible accident qui la prive de la vue. Alors qu'elle tente de trouver ses repères dans un monde devenu obscur, elle se sent plus seule que jamais. Celui qu'elle aurait voulu à ses côtés l'a trahie deux ans plus tôt, et depuis Aylin ne laisse plus personne franchir les barrières qu'elle a érigées pour se protéger. Surtout pas Miller, ce nouvel étudiant aussi mystérieux qu'agaçant... De retour après deux ans d'absence, Louis n'a pas oublié Aylin. Partagé entre le désir de la protéger et la peur de rouvrir des blessures profondes, il se cache derrière l'identité de Miller et tente de garder ses distances. Mais, même si Aylin n'est plus la jeune femme douce qu'il a connue, il ne peut se résoudre à l'abandonner à nouveau au moment où elle a le plus besoin de lui. Entre secrets, mensonges et menaces tapies dans l'ombre, leurs coeurs parviendront-ils à percer l'obscurité qui les sépare ? "En refermant ce livre qui ne laisse sûrement pas indifférent, je repars avec un énorme coup de coeur, mais également avec un coup au coeur". pauline_smsn #romancepsychologique #secondchance #handicap