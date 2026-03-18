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La Lune

Sandra Laboucarie, Didier Balicevic

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Où se trouve la lune ? Pourquoi disparaît-elle parfois ? A-t-elle des pouvoirs magiques ? Comment y aller ? Un documentaire ludique sur un astre qui nous est à la fois familier et pourtant totalement inconnu : la lune ! Un documentaire à flaps pour les 4-7 ans Un livre animé avec plus de 40 flaps pour découvrir l'intérieur d'une fusée, comprendre les éclipses et observer les premiers hommes sur la lune... Les illustrations de Didier Balicevic nous font voyager autour de cet astre majestueux, dans des décors immersifs et remplis de détails ! Tourbidoc Junior pour apprendre en s'amusant Une nouveauté dans la collection Tourbidoc Junior ! Sur chaque page, le lecteur retrouve, en plus des informations documentaires, des cherche-et-trouve amusants. Le quiz à la fin permet de se tester et de valider ses connaissances.

Par Sandra Laboucarie, Didier Balicevic
Chez Tourbillon

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Auteur

Sandra Laboucarie, Didier Balicevic

Editeur

Tourbillon

Genre

Astronomie

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La Lune

Sandra Laboucarie, Didier Balicevic

Paru le 18/03/2026

14 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613083
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