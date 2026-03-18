Où se trouve la lune ? Pourquoi disparaît-elle parfois ? A-t-elle des pouvoirs magiques ? Comment y aller ? Un documentaire ludique sur un astre qui nous est à la fois familier et pourtant totalement inconnu : la lune ! Un documentaire à flaps pour les 4-7 ans Un livre animé avec plus de 40 flaps pour découvrir l'intérieur d'une fusée, comprendre les éclipses et observer les premiers hommes sur la lune... Les illustrations de Didier Balicevic nous font voyager autour de cet astre majestueux, dans des décors immersifs et remplis de détails ! Tourbidoc Junior pour apprendre en s'amusant Une nouveauté dans la collection Tourbidoc Junior ! Sur chaque page, le lecteur retrouve, en plus des informations documentaires, des cherche-et-trouve amusants. Le quiz à la fin permet de se tester et de valider ses connaissances.