Le jardin économe

Contrairement aux idées reçues, l'aménagement d'un jardin est tout à fait compatible avec un petit budget. Stéphanie Dessy, jardinière confirmée et économe, explique les principes a suivre pour imaginer un bel espace extérieur à moindre coût. D'abord, il est nécessaire de prendre le temps de connaître son terrain pour éviter les achats de variétés inadaptées et donc vouées a l'échec. Ensuite, le moyen le plus économique pour obtenir des plantes est de les multiplier soi-même. Rien de sorcier, de la patience, un peu de méthode et a vous le foisonnement ! Evidemment, pour s'épargner des dépenses superflues, rien de tel que de faire avec ce que l'on a : transformer toutes sortes de récipients en pots ou en godets de germination, fabriquer des tuteurs et des paillis maison, faire son compost... La liste est longue. Stéphanie Dessy nous rappelle aussi que si un jardin démarre avec les plantations, il perdure et prospère grâce a un entretien adéquat et optimisé. Ainsi, le jardinier économe saura doser son investissement, son énergie et son temps, en encourageant les équilibres naturels et en favorisant la biodiversité.