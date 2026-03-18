Alive and Wells

Il a peur qu'elle ne reste pas. Elle craint de ne plus pouvoir partir. Citadine dans l'âme, Cecily Kennedy n'aurait jamais cru qu'elle finirait dans un ranch. Mais elle a besoin d'un travail, et d'un refuge pour échapper au mari violent qui sera bientôt son ex. Si seulement son nouveau patron, Austin Wells, pouvait décider une bonne fois pour toutes s'il la déteste ou s'il la désire... Son regard éveille en elle des sentiments qu'elle n'avait pas éprouvés depuis des années. Mais se jeter dans les bras de son beau patron revêche pour échapper à ceux de son ex comporte des risques qu'elle n'est pas prête à prendre. Austin est un rancher bourru et pragmatique, qui regrette amèrement d'avoir laissé sa cuisinière embaucher elle-même une assistante. Cependant, il est sûr d'une chose : Cecily ne restera pas longtemps. Personne ne reste jamais. Et la marque laissée par une alliance sur son annulaire prouve qu'elle n'est qu'une source d'ennuis potentiels. Pourtant, lorsque le passé de Cecily la rattrape, Austin découvre qu'elle a déjà marqué son coeur au fer rouge. Il veut qu'elle reste. Mais d'abord, il doit la protéger. Sautez en selle et plongez dans cette romance cowboy brûlante, qui capturera votre coeur au lasso et ne le laissera plus jamais partir !