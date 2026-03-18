ChatGPT pour les entreprises

Ce livre sur ChatGPT, résolument pédagogique, s'adresse aux dirigeants de PME, aux consultants, aux étudiants et à tous les professionnels souhaitant tirer parti de l'intelligence artificielle générative dans leur activité professionnelle. Il vous guide pas à pas, de la découverte de ChatGPT à sa mise en oeuvre opérationnelle en entreprise. Après une présentation de l'IA générative et de ses impacts pour les PME, l'auteur explique comment prendre en main ChatGPT et maîtriser son interface. Vous apprendrez ensuite l'art du prompt, c'est-à-dire comment formuler vos demandes pour obtenir des résultats précis, pertinents et exploitables. Les chapitres suivants montrent comment intégrer ChatGPT dans les différents services d'une entreprise (marketing, finance, RH, juridique, informatique) puis comment créer vos propres GPT personnalisés, capables de s'adapter à vos processus, documents et contraintes métier. Une partie avancée aborde les intégrations techniques (API, no-code, low-code, webhooks) pour relier ChatGPT à vos outils professionnels. Enfin, le livre traite des limites, enjeux éthiques et réglementaires (RGPD, AI Act) et vous accompagne dans la mise en place d'une gouvernance IA solide et responsable. Chaque chapitre combine théorie, exemples, cas pratiques et conseils. L'approche progressive et accessible rend la lecture fluide, même pour les non-techniciens.